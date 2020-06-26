الخارجية: ذكرى توقيع ميثاق الأمم المتحدة تؤكد ضرورة التضامُن لتحقيق السلام
القاهرة - أ ش أ
أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، أن ذكرى توقيع ميثاق الأمم المتحدة تؤكد ضرورة التضامُن الدولي لتحقيق عالم من السلام والأمن والعدل والرخاء.
وكتب حافظ- فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الجمعة- "اليوم نحتفل بمرور ٧٥ عاماً على توقيع ميثاق الأمم المتحدة بمشاركة مصر كدولة مؤسِسة للمنظمة.. نستذكر مبادئ ومقاصد الميثاق وضرورة التضامُن لتحقيق عالم من السلام والأمن والعدل والرخاء.. ضرورة تزداد إلحاحاً مع التوترات المتزايدة في العالم وتحدي جائحة كورونا".
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