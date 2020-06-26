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الخارجية: ذكرى توقيع ميثاق الأمم المتحدة تؤكد ضرورة التضامُن لتحقيق السلام

10:14 م الجمعة 26 يونيو 2020
الخارجية: ذكرى توقيع ميثاق الأمم المتحدة تؤكد ضرورة التضامُن لتحقيق السلام

المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ

القاهرة - أ ش أ
أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، أن ذكرى توقيع ميثاق الأمم المتحدة تؤكد ضرورة التضامُن الدولي لتحقيق عالم من السلام والأمن والعدل والرخاء.
وكتب حافظ- فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الجمعة- "اليوم نحتفل بمرور ٧٥ عاماً على توقيع ⁧‫ميثاق الأمم المتحدة‬⁩ بمشاركة مصر كدولة مؤسِسة للمنظمة.. نستذكر مبادئ ومقاصد الميثاق وضرورة التضامُن لتحقيق عالم من السلام والأمن والعدل والرخاء.. ضرورة تزداد إلحاحاً مع التوترات المتزايدة في العالم وتحدي جائحة كورونا".

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وزارة الخارجية أحمد حافظ الأمم المتحدة ?ميثاق الأمم المتحدة?

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