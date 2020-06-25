لأول مرة.. الصين تفوض مصر في اعتماد عينات البلح المُعدة للتصدير

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الحصول علي موافقة من الحجر الزراعي الصيني بتفويض مصر في اعتماد وفحص كافة العينات الخاصة بتصدير منتجات البلح للصين.

وقال العطارن لمصراوي، إن الصين وقعت مع مصر برووتكول تصدير البلح البرحي في 2019 عبر اعتماد 4 مزارع، مشيرا إلى أن المزارع توقفت عن التصدير نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الحجر الزراعي المصري بعد التشاور مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرر التفاوض مع الجانب الصيني رغم أن الاشتراطات الحجرية لديهم في غاية الصعوبة، متابعًا: إلا أننا حصلنا على موافقة منهم اليوم على اعتماد المزارع وتطبيق الاشتراطات الدولية المعمول بها.

وتابع: إنها المرة الأولى التي يتم تفويض الحجر الزراعي المصري لسوق استهلاكي كبير وشروطه في غاية الصعوبة مما يعكس كفاءة المنظومة الحجرية المصرية.

وأشار رئيس الحجر الزراعي، إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تسير بشكل جيد خلال الفترة الماضية بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.