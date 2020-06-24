اجتماع طارئ لرئاسة الطائفة الإنجيلية لبحث آليات إعادة فتح الكنائس

كتب- مصراوي:

تبدأ بعد قليل الجلسة الطارئة لرئاسة الطائفة الإنجيلية لبحث عودة فتح الكنائس في ضوء قرارات رئيس الوزراء أمس، بشأن فتح دور العبادة بدءًا من السبت المقبل.

ويشارك في الاجتماع أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية.

وقرر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عقد اجتماع صباح اليوم الأربعاء، مع أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، عبر وسائل التواصل الإلكتروني لمناقشة تنظيم فتح الكنائس في ضوء القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، بفتح دور العبادة اعتبارًا من السبت القادم.

وكانت الطائفة الإنجيلية، شكلت لجنة في نهاية مايو الماضي، لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء "كوفيد 19"، على أن يتم إقرارها في اجتماع للمجلس الملي الإنجيلي، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح.​