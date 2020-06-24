وزير الأوقاف يكشف موعد رفع تعليق صلاة الجمعة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم تغيير صيغة الأذان فجر السبت المقبل، بالعودة إلى صيغته الطبيعية، عدا ظهر الجمعة حيث تظل الصيغة فيه كما هي ، وتتم صلاتها ظهرًا بالمنازل إلى أن يأذن الله تعالى برفع تعليق إقامتها.

وأِشار في بيان له، الأربعاء، أن عودة صلاة الجمعة، مرهون بمدى التزام المصلين في سائر الصلوات بالضوابط الاحترازية التي حددتها الوزارة.

وأكد وزير الأوقاف، أنه شخصيا وجميع العاملين بالوزارة في خدمة بيوت الله(عز وجل )وضيوف بيوته، متمنيًا من الجميع الحفاظ على أنفسهم وعلى المجتمع، ومساعدة الوزارة في استكمال مسيرة فتح بيوت الله عز وجل وخدمتها، مرضاة لله رب العالمين، معربا عن سعادته وسعادة جميع العاملين بالوزارة بعودة فتح المساجد.

وأعلنت وزارة الأوقات، رفع تعليق الصلوات المفروضة، عدا صلاة الجمعة، بالمساجد التي تحددها كل مديرية، بدءا من السبت المقبل.

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