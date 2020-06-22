محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارعي المطبعة والمحولات (صور)

كتب- أسامة علي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، أعمال التطوير والتوسعة الجاري تنفيذها في شارعي المحولات والمطبعة، باعتبارهما من الشوارع الحيوية التي تربط شارع الهرم بشارعي الملك فيصل وترسا.

وتابع راشد الموقف النهائي للمرافق، قبل البدء في أعمال التطوير للتأكد من مدى صلاحيتها، لعدم حدوث أي معوقات بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

ووجّه المحافظ بضرورة الاستعانة باستشاريين في مجال الطرق والتنسيق مع شركات المرافق وإعداد تقرير بالموقف النهائي من صلاحية المرافق الموجودة بالمنطقة الجاري تطويرها من عدمه، مشيرًا إلى أنه سيتم توسعة شارع المحولات وتطويره بالكامل بطول 500 م ليصل عرض الشارع إلى 40 مترًا بدلًا من وضعه الحالي بعرض 13 م ويستخدم في الاتجاهين والذي كان يشكل تكدسًا مروريًا بالمنطقة وأعمال التوسعة ستساهم في تحقيق وإحداث طفرة مرورية للمنطقة، لما له من أهمية مرورية كأحد المحاور المتفرعة من شارع الأهرام.

وشدد المحافظ على ضرورة البدء في الأماكن التي تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بها، مع مراعاة الشكل الجمالي أثناء التنفيذ، وأن تتم الأعمال بأعلى المواصفات القياسية وطبقًا للمعايير الهندسية والفنية.

كما وجّه المحافظ رئيس حي الطالبية بالالتزام بخطوط التنظيم، أثناء تنفيذ أعمال تطوير شارع المطبعة وإزاله أي تعديات على خطوط التنظيم وكافة أوجه الإشغال للطريق.