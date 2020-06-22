أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

لم يوفر لها الرعاية الطبية.. سحب رخصة فندق بالعين السخنة بسبب ابنة نزيلة

12:39 ص الإثنين 22 يونيو 2020
لم يوفر لها الرعاية الطبية.. سحب رخصة فندق بالعين السخنة بسبب ابنة نزيلة

أرشيفية


كتب- يوسف عفيفي:

أجرى قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة، تحقيقًا فيما ورد من إحدى النزيلات بأحد الفنادق بالعين السخنة، بسبب ما وصفته بتقاعس إدارة الفندق عن توفير الرعاية اللازمة لابنتها المريضة.

وأوضح عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن إدارة الفندق محل الواقعة، قصرت في متابعة النزيلة وتوفير الرعاية الكاملة لها، مضيفًا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية، من خلال إيقاف المدير المسئول لمدة 3 أشهر، وسحب ترخيص الفندق.

وأضاف العاصي، أن المدير هو المسئول أمام الوزارة في هذا الشأن، وأن التقصير في توفير الرعاية الكاملة والعناية بالنزلاء يؤثر بشكل سلبي على سمعة مصر السياحية، خاصة في ضوء مجهودات الحكومة والوزارة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة في أقرب وقت، علاوة على أن هذه الواقعة تعتبر مخالفة للضوابط التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار للسماح بإعادة تشغيل الفنادق التي تم منحها شهادة السلامة الصحية.

سحب رخصة فندق الرعاية الصحية العين السخنة قطاع السياحة

الخبر التالى:

"المحامين" تعلن تشكيل هيئة مكتب المجلس الجديد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 55233

    عدد المصابين

  • 14736

    عدد المتعافين

  • 2193

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9004668

    عدد المصابين

  • 4786569

    عدد المتعافين

  • 468690

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:غرفة صناعة الدواء: مصر اتفقت على حجز كمية من "لقاح إكسفورد"