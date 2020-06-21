"الهجرة" و"الصناعة": فرص عمل للمصريين العائدين من ليبيا

كتب- أسامة علي:



أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إتاحة فرص عمل لـ23 مصريًا العائدين مؤخرًا من ليبيا، وأعادتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، حيث سيتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إتاحة فرص العمل لهم سواء من خلال الحاقهم بالمشروعات الإنتاجية أو مساعدتهم في بدء مشروعاتهم الصغيرة، من خلال توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرتان، والذي تناول بحث سبل توحيد جهود الوزارتين لاستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج في قطاعات الاقتصاد المصري وبصفة خاصة القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع الاستفادة من بيانات استمارة "نورت بلدك" التي تم توزيعها على المواطنين العائدين من الدول العربية الذين قضوا فترة الحجر في المدن الجامعية.

وأشادت وزيرة الهجرة بمستوى التعاون الثنائي بين الوزارتين، لافتة إلى النتائج الإيجابية لدور جهاز المشروعات الصغيرة في المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، مؤكدة اهتمام الدولة بالعالقين من المصريين بالخارج بداية من ترتيبات استقبالهم حتى وصل عدد العائدين منذ إغلاق الطيران إلى 57 ألف مواطن.

واستعرضت مكرم، عمل اللجنة المشتركة بين وزارتي الهجرة والتخطيط من خلال تحليل بيانات استمارة" نورت بلدك"، وما تظهره المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات العائدين من 23 محافظة تتصدرهم النسبة الأعلى محافظات صعيد مصر، وتصدرت سوهاج النسبة الأعلى للمحافظات، كما تنوعت الفئات العمرية بين فئة عمرية من 19 لـ40 وهي الفئة العمرية الأعلى نسبه بين العائدين.

وأكدت وزيرة الهجرة على أهمية الترويج للفرص المتاحة في كافة المشروعات لتكون طوبة جديدة في بناء الثقة مع المواطنين المصريين بالخارج الذين لمسوا بنفسهم جهد الدولة وتوجيهات السيد الرئيس المباشرة بالاهتمام بهم واعادتهم للوطن ودمجهم في جهود التنمية.

ومن جانبها أوضحت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تتمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر أن كافة أجهزة الدولة حريصة على دمج العمالة المصرية العائدة من الخارج خاصة الفئات المتضررة من إنهاء عقودها بسبب جائحة كورونا، واستيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية والانتاجية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، لافتة الي ان الجهاز يستهدف توفير كافة أشكال الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري خاصة في المجالات كثيفة العمالة.

وأشارت الوزيرة الى أن الجهاز سيخصص خط ساخن لتلقي مكالمات العائدين من ليبيا على هامش الازمة الاخيرة التي تدخلت فيها اجهزة الدولة لتيسير عودة المصريين العالقين في ليبيا، لافتةً فى هذا الاطار الى ان الجهاز قد قام بإتاحة 66.5 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية خلال الربع الاول من عام 2020 من خلال تمويل 44 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بقيمة بلغت 960 مليون جنيه.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق علي التواصل مع المصريين العائدين لعرض الفرص المختلفة بدءا بالمجموعة التي عادت من ليبيا مرورا بالعائدين من الخليج عبر التواصل المباشر معهم من قبل مسئولي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتبادل المعلومات والبيانات بين الوزارتين بما يسهم في تضافر الجهود الحكومية الرامية الي توفير فرص العمل التى تتوافق مع امكانياتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ينتمون إليها، وهو ما يساهم فى توطين أهداف التنمية المستدامة.

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