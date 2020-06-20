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مطار القاهرة يستقبل 4 رحلات تقل 858 مصريًّا عالقًا بعدة دول

12:00 م السبت 20 يونيو 2020
مطار القاهرة يستقبل 4 رحلات تقل 858 مصريًّا عالقًا بعدة دول

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 4 رحلات طيران استثنائية على متنها نحو 858 من المصريين العالقين بالسعودية والكويت والإمارات منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا.

وقالت مصادر بالمطار إنه وصلت رحلة الخطوط السعودية قادمة من جدة على متنها 275 راكبًا، كما وصلت رحلة "النيل للطيران" القادمة من جدة وتقل 166 راكبًا، واستقبل المطار رحلة شركة "إير كايرو" القادمة من الكويت والتي تقل 174 راكبًا من المصريين، كما استقبل المطار رحلة نظمتها "العربية للطيران" قادمة من الشارقة بالإمارات تقل 243 مصريًّا.

وأشارت المصادر إلى خضوع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.

مطار القاهرة الدولي المطارات المصرية فيروس كورونا

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