السيسي: الجيش يحمي ولا يهدد وقادر على حماية الأمن القومي داخل الحدود وخارجها

كتب- أحمد جمعة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجيش المصري يحمي ولا يهدد وقادر على حماية أمن مصر القومي داخل وخارج الحدود.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وأضاف الرئيس أن الجيش المصري يحمي ولا يهدد، وهو من أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد.