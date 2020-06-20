السيسي يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية
11:41 ص السبت 20 يونيو 2020
كتب- محمد سامي:
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية.
وبحسب بيان رئاسي، جاء ذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
52211
عدد المصابين
-
13928
عدد المتعافين
-
2017
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
8477948
عدد المصابين
-
4444418
عدد المتعافين
-
452225
عدد الوفيات
إعلان