السيسي يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية.

وبحسب بيان رئاسي، جاء ذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.​