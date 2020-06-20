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السيسي يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية

11:41 ص السبت 20 يونيو 2020
السيسي يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية.

وبحسب بيان رئاسي، جاء ذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.​

السيسي المنطقة الغربية العسكرية الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة بسام راضي

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