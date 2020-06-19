عربية النواب: كرامة المصريين لن تهان داخليا أو خارجيا في عهد السيسي

كتب - مصراوي:

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نفذ كل ما تعهد به أمام شعبه منذ أكثر من 6 سنوات بالحفاظ على سلامة وأمن وكرامة المصريين داخل مصر وخارجها.

وقال " أباظة " فى بيان له، أنه منذ اللحظة الأولى لظهور الفيديو للمصريين الذين تم تعذيبهم وإهانتهم من المليشيات الإرهابية داخل الأراضى الليبية، كنت على ثقة تامة في أن الرئيس السيسي سيتدخل لتكليف أجهزة الدولة المصرية لإنهاء الأزمة.

ووجه أباظة، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد حالة الفرحة العارمة لدى جموع المصريين لحظة وصول 23 مصريا بعد تحريرهم من أيادي الجماعات المسلحة في مدينة ترهونة الليبية، حيث وصلوا لمنفذ السلوم وكان فى انتظارهم رجال أجهزة الدولة والمسئولين المصريين ومنهم محافظ مطروح.

وقال أباظة، إن الزعيم البطل الرئيس السيسى صاحب مقولة تحيا مصر من على منبر الشعوب بالمنظمة الأممية "الأمم المتحدة"، والذى يوجه دائما التحية للشعب المصري داخل الأمم المتحدة، وأمام مختلف المنتديات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، لا يمكن أن يخذل أبدا هذا الشعب العظيم، الذى يقف صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة وخلف قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية، لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى يحرص دائما على رفع اسم وعلم مصر فى جميع المحافل الدولية والإقليمية وفى كل مكان بالعالم، ولا يسمح أبدا بتعرض أي مواطن مصرى لامتهان كرامته داخل مصر أو خارجها.