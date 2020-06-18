السيسي يبعث برقية تهنئة لملك المغرب بمناسبة نجاح العملية الجراحية
كتب - محمود مصطفى:
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة للملك محمد السادس، ملك المغرب، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن نص الرسالة جاء كالتالي: "إنه لمن دواعي سعادتي أن أعبر لكم عن صادق التهنئة بمناسبة تعافيكم بنجاح العملية الجراحية، داعياً المولي عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ويسدد خطاكم نحو الاستمرار في قيادتكم الحكيمة للمملكة المغربية الشقيقة لتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم والرخاء".
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