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وصول 422 من العالقين بالنمسا ولندن وباريس والأردن لمطار القاهرة

10:33 م الخميس 18 يونيو 2020
وصول 422 من العالقين بالنمسا ولندن وباريس والأردن لمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، أربع رحلات طيران اسثتنائية، لـ 422 مصريا من العالقين بالسعودية والجزائر والأردن ، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار، إنه وصلت 4 رحلات لشركة مصر للطيران، الأولى قادمة من النمسا على متنها 24 مصريا، والثانية من الأردن لـ 299 مصريا، والثالثة من باريس لـ31 مصريا، والرابعة قادمة من لندن لـ70 مصريا.
وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، عودة 57 ألفا من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران، وإير كايرو، في ضوء سعي الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة، من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري .

مطار القاهرة الدولي رحلات الطيران فيروس كورونا المطارات المصرية

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