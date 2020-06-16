"96 سنة".. الصحة تعلن خروج أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل منذ بداية كورونا (صور)

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كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، خروج أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر، إن السيدة فتحية التي تبلغ من العمر ٩٦ عامًا، خرجت اليوم من مستشفى السعديين للعزل بمحافظة الشرقية بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد.

كانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، و97 حالة وفاة أمس الاثنين.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس، 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.