عبدالعال ينتقد نائبا لم يرتدِ الكمامة.. والأخير: عاوزين نخلص من اللي في البيوت
كتب- مصراوي:
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أثناء نظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، للنائب أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة، وعاطف ناصف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "خافوا على اللي في البيوت"؛ لعدم ارتدائهما الكمامات في الجلسة العامة للبرلمان.
ومازح النائب عاطف ناصف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الدكتور علي عبد العال، قائلًا: "احنا عايزين نخلص من اللي في البيوت".
وشدد عبد العال على أهمية التزام الجميع بكل الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتقال العدوى؛ بسبب فيروس كورونا.
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