حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات في 6 أكتوبر (صور)



كتب- أسامة علي:

صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن حملات مكبرة لرصد وإزالة مخالفات البناء والتعديات والمظاهر العشوائية ورفع الإشغالات بعدة مناطق بالمدينة، بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق بالمدينة.

وأوضح الشربيني، أنه تم شن حملة لرصد وإزالة مخالفات البناء، والتي أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لغرف سطح مخالفة بعمارتين جنوب الأحياء، وتم تحويل المخالفتين إلى النيابة العسكرية طبقًا لقانون الطوارئ.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات أمام المحال التجارية المخالفة بالحي الثاني المجاورة الثانية، والتي تمثلت في الاستيلاء على الردود الأمامي وعمل سقالات على الأرصفة بالمخالفة للتراخيص، مشيرًا إلى أن الحملة جاءت بالتنسيق بين إدارات الأحياء والأمن بالجهاز وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

وفي سياق متصل كلف الشربيني، إدارتي الأحياء والأمن بجهاز مدينة 6 أكتوبر بشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات أمام المحال التجارية المخالفة بالحي الأول المجاورة السابعة، وفض الأسواق العشوائية والباعة الجائلين لمنع تجمعات المواطنين بالحي الثاني وبجوار مسجد أبو بكر، والحيين الثالث والرابع وبجوار مسجد عماد راغب.