خيمت حالة من الحزن بين أهالي قرية شنواي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب وفاة السيد ربيع عبدالعزيز أبوهاشم، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث لم تفلح محاولات إنقاذه، وشيّع الأهالي جثمانه عقب صلاة الجمعة من مسجد الفتح بالقرية.

تفاصيل اللحظات الأخيرة

كشف مصدر مقرب، أن الفقيد كان عائدًا من عمله بشكل طبيعي، وفجأة سقط أرضًا أثناء استقلاله دراجته النارية داخل القرية، بعد تعرضه لحالة إغماء مفاجئة. وبفحصه من أحد الأطباء، تبين إصابته بجلطة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وأضاف المصدر أن الراحل كان خلال الأيام الأخيرة يحرص على زيارة أقاربه والسلام عليهم بشكل لافت، وكأنه كان يودعهم، مشيرًا إلى أنه في بداية الأربعينات من عمره، ويعاني من ظروف معيشية صعبة، وترك خلفه أربعة أطفال بينهم فتاتان.

شقيقه رحل قبل أيام

وفي مشهد زاد من حزن الأهالي، كشف مصدر آخر، أن شقيق الفقيد، ويدعى محمد ربيع عبدالعزيز أبو هاشم، توفي قبل أيام قليلة، وتحديدًا في نهاية مارس الماضي، بعد معاناة مع المرض.

وأوضح أن الشقيق الراحل، وهو شاب في العشرينات، كان يعاني من مشاكل صحية وفشل كلوي، وتدهورت حالته حتى وافته المنية، حيث شُيعت جنازته يوم 29 مارس من مسجد الفتح بالقرية، وسط حضور كبير من الأهالي.

حزن واسع بين الأهالي

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية شنواي، الذين ودّعوا الشقيقين خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكدين حسن سيرتهما وطيب أخلاقهما، في مشهد إنساني مؤلم ترك أثرًا بالغًا في نفوس الجميع.