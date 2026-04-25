التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ألبين لويدل، رئيس اتحاد شركات السياحة الألمانية (DRV)، وفولكر آدامز، مسؤول السياسات العامة والمقاصد السياحية بالاتحاد، إلى جانب وفد يضم عشرة من الرؤساء التنفيذيين لأهم منظمي الرحلات بالسوق الألماني، وذلك بمنطقة أهرامات الجيزة، بحضور الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأشرف محيي الدين، مدير عام آثار القاهرة والجيزة.

يأتي اللقاء في إطار الرحلة التعريفية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالتعاون مع اتحاد شركات السياحة الألمانية (DRV)، والتي تستمر حتى 27 أبريل الجاري، بهدف التعرف على المقاصد السياحية المصرية والترويج لها في السوق الألماني.

مصر تروّج لمقاصد جديدة للسياحة الألمانية

شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها التطورات الإقليمية وتأثيرها على حركة السياحة العالمية، إلى جانب التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الوقود، وخاصة وقود الطائرات، وتأثير ذلك على حركة السفر الدولية.

كما تم استعراض مؤشرات الحركة السياحية عالميًا، ولا سيما الوافدة إلى مصر، والتي تعكس أداءً إيجابيًا للمقصد السياحي المصري خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض وزير السياحة والآثار استراتيجية الوزارة التي تقوم على تعظيم الاستفادة من التنوع الفريد الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري من أنماط ومنتجات سياحية متعددة، من خلال تطويرها والترويج لها، إلى جانب فتح آفاق جديدة لمقاصد وتجارب سياحية متنوعة، من بينها منطقة الساحل الشمالي، بما يسهم في جذب شرائح مختلفة من السائحين من الأسواق الدولية.

وأشار الوزير إلى عدد من البرامج السياحية التي تعمل الوزارة على الترويج لها، ومن بينها مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، وسياحة المعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف الأتوني بمحافظة المنيا، والذي من المتوقع أن يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية إلى محافظات صعيد مصر.

من جانبه، أشاد رئيس اتحاد شركات السياحة الألمانية والوفد المرافق بالتطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية في مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن ذلك ينعكس إيجابيًا على تجربة السائحين ويعزز تنافسية المقصد السياحي المصري.

كما أعربوا عن إعجابهم بالمتحف المصري الكبير، باعتباره إضافة نوعية مهمة تدعم مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

ويتضمن برنامج الزيارة التعريفية للوفد الألماني جولات لعدد من المعالم السياحية والأثرية في مدن القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي، بهدف إبراز التنوع السياحي الذي تتمتع به مصر، إلى جانب الترويج لمقاصد سياحية جديدة وغير تقليدية بالنسبة للسائحين الألمان، والعمل على إدراجها ضمن البرامج التي يقدمها منظمو الرحلات بالسوق الألماني، بما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق المهم.

