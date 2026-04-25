شاركت الفنانة بشرى متابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا جديدة لاقت إعجاب الجمهور، إذ ظهرت مرتدية "بدلة" باللون الأخضر.

تعليقات الجمهور على إطلالة بشرى

وجاءت تعليقات الجمهور على إطلالة بشرى، على النحو التالي: "برنسيسة"، "قمر بزيادة"، "رائعة"، "قمر وعسل"، "الفراشة الجميلة".

بشرى أطلت خلال الساعات الماضية على جمهورها، من خلال حفل أحياه الفنان حمادة هلال، وشاركته الغناء على المسرح أغنية من فيلم "العيال هربت"، وسط تفاعل الحضور.

فيلم العيال هربت عُرض عام 2006، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين إلى جانب حمادة وبشرى، بينهم: ميرنا المهندس، شريف رمزي، صلاح عبدالله، راندا البحيري، ماجد الكدواني، محمد نجاتي، تأليف أحمد البيه، إخراج مجدي الهواري.

حمادة هلال وبشرى قدما معا في 2012 فيلم "مستر أند مسيز عويس" تأليف كريم فهمي، إخراج أكرم فريد، بطولة أحمد راتب، إدوارد، محمد متولي.

بشرى تشارك في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

جدير بالذكر أن بشرى شاركت في مهرجان أسوان لأفلام المرأة الذي انطلقت فعالياته يوم 20 أبريل الجاري، كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، وهي المرة الثالثة التي تحضر فيها المهرجان، الذي يهتم بأفلام المرأة.

اقرأ أيضا

بعد استغاثة طليقته بسبب عدم إنفاقه على نجله.. مسلم:"بدفع 180 ألف جنيه"

فيديو| طرح أحدث أغاني شيرين عبدالوهاب بالتعاون مع عزيز الشافعي وتوما