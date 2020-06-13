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لا داعي للتزاحم.. "الإسكان": طباعة مزيد من كراسات شروط الإعلان الـ13

01:07 م السبت 13 يونيو 2020
لا داعي للتزاحم.. "الإسكان": طباعة مزيد من كراسات شروط الإعلان الـ13

شقق الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه لا داعي لتزاحم المواطنين على مكاتب البريد لشراء كراسات شروط حجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13 بمشروع "الإسكان الاجتماعى" بـ10 محافظات (الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- مطروح)؛ حفاظًا على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت عبد الحميد، في بيان اليوم السبت، أنه تتم طباعة المزيد من كراسات الشروط، وإتاحتها بمكاتب البريد بالمحافظات المطروح بها الوحدات، وسيحصل عليها كل مَن يريدها للتقدم للحجز بالمشروع.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هناك متسعاً من الوقت لشراء كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق؛ حيث سيبدأ الحجز لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال الفترة من 14/6/2020- 4/7/2020.

الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد

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