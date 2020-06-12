الوطنية للإعلام: استمرار الإجراءات الاحترازية للموظفين والمتعاملين بمبنى بالهيئة

كتب - مصراوي:

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين، واصلت لجنة السلامة والصحة المهنية وفرق العمل، تنفيذ كافة الإجراءات من قياس درجة الحرارة، والتي تتم علي مدار اليوم، والتأكد من ارتداء الكمامة، حين دخول العاملين المبنى، وأيضا أثناء فترات العمل ولكافة المتعاملين مع مبنى الوطنية للإعلام، ولاقت الإجراءات استحسان واطمئنان المتعاملين مع المبنى.

وتابعت لجنة السلامة والصحة المهنية وفرق العمل المعنيةعلى مدار اليوم، أعمال الرش لتعقيم وتطهير مختلف الاستديوهات والمكاتب الملحقة بها، والتي تتم من خلال شركة دولية متخصصة في خدمات النظافة والصيانة بالمعايير والمواصفات التي حددتها وزارة الصحة.