أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الوطنية للإعلام: استمرار الإجراءات الاحترازية للموظفين والمتعاملين بمبنى بالهيئة

12:14 ص الجمعة 12 يونيو 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب - مصراوي:

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين، واصلت لجنة السلامة والصحة المهنية وفرق العمل، تنفيذ كافة الإجراءات من قياس درجة الحرارة، والتي تتم علي مدار اليوم، والتأكد من ارتداء الكمامة، حين دخول العاملين المبنى، وأيضا أثناء فترات العمل ولكافة المتعاملين مع مبنى الوطنية للإعلام، ولاقت الإجراءات استحسان واطمئنان المتعاملين مع المبنى.

وتابعت لجنة السلامة والصحة المهنية وفرق العمل المعنيةعلى مدار اليوم، أعمال الرش لتعقيم وتطهير مختلف الاستديوهات والمكاتب الملحقة بها، والتي تتم من خلال شركة دولية متخصصة في خدمات النظافة والصيانة بالمعايير والمواصفات التي حددتها وزارة الصحة.

الإجراءات الاحترازية للموظفين فيروس كورونا الهيئة الوطنية للإعلام

الخبر التالى:

رئيس حزب الوفد: مصر مستهدفة من حروب الجيل الرابع.. وإرادة الشعب لا تقهر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 39726

    عدد المصابين

  • 10691

    عدد المتعافين

  • 1377

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7442050

    عدد المصابين

  • 3506297

    عدد المتعافين

  • 418391

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر والسودان تتحفظان على الورقة الأثيوبية حول سد النهضة: تراجع كامل عن ما تم الاتفاق عليه