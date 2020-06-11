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الوطنية للإعلام تصدر توصيات بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

08:13 م الخميس 11 يونيو 2020
الوطنية للإعلام تصدر توصيات بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

كتب - مصراوي:

أصدرت لجنة السلامة والصحة المهنية بالوطنية للإعلام، عدة توصيات حول الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف الاستديوهات للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والتأكيد على متابعة تنفيذها بكل دقة.

وتضمنت التوصيات ضرورة الالتزام بتحقيق فكرة التباعد بأن تكون المسافة بين المذيع والضيف لا تقل عن اثنين متر وبين المصورين والمذيعين ومقدمي البرامج بالاستديو، ويلتزم طاقم العمل خلف الكاميرا بارتداء الكمامة وكافة العاملين والفنيين بالاستديو.

وجاء بالتوصيات عدم ظهور المذيعين ومقدمي البرامج والضيوف بالكمامة سواء كانت البرامج مسجلة أو علي الهواء مباشرة مع الالتزام بمسافة التباعد المقررة، أما بالنسبة للتصوير الخارجي فقد أوصت اللجنة بأن يلتزم المذيعين والمراسلين والضيوف بارتداء الكمامة

وجاء بالإجراءات أنه على معدي البرامج عدم استضافة أكثر من ضيف بالبرنامج الواحد إن أمكن وبالتنسيق مع رئيس القناة أو رئيس القطاع ويراعى الاعتماد على تقنية سكايب، والمداخلات التليفونية بجميع ستديوهات الهواء بظهور الضيف عبر هذه التقنية.

الوطنية للإعلام الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

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