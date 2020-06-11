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الوطنية للصحافة: إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات القومية.. الاثنين

07:11 م الخميس 11 يونيو 2020
الوطنية للصحافة: إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات القومية.. الاثنين

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتب - مصراوي:

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر يونيو الجاري، للمؤسسات الصحفية القومية صباح، الاثنين المقبل.

وأوضحت في بيان لها، الخميس، أن البدل سيكون جاهزا للصرف على الفور، مؤكدة على ضرورة بدء المؤسسات في إجراءات صرف البدل فور وصوله.

الهيئة الوطنية للصحافة بدل التدريب والتكنولوجيا المؤسسات القومية

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