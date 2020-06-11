عجز 5% وطفل رضيع.. 10 حالات لقبول الاعتذارات بامتحانات الثانوية



كتب- أسامة علي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات قبول الاعتذارات، للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة.

وجاءت الحالات كالتالي:

- قومسيون طبي معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

- إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).

- العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).

- نسبة عجز 5%.

- وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).

- وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة (تقرير طبي + شهادة ميلاد).

- وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لاتتجاوز العام).

- الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).

- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

- الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.