عجز 5% وطفل رضيع.. 10 حالات لقبول الاعتذارات بامتحانات الثانوية
كتب- أسامة علي:
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات قبول الاعتذارات، للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة.
وجاءت الحالات كالتالي:
- قومسيون طبي معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.
- إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).
- العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).
- نسبة عجز 5%.
- وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).
- وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة (تقرير طبي + شهادة ميلاد).
- وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لاتتجاوز العام).
- الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).
- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).
- الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.
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