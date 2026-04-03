قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن مشكلة الخوف من عدم تحقيق مجموع مرتفع في الثانوية العامة أو الاختبارات المصيرية تعد من أكبر الضغوط التي قد تدمر تركيز الطالب وتؤثر سلبًا على مستواه، مؤكدًا أن الخوف الزائد قد يكون السبب الرئيسي في تراجع الأداء وليس صعوبة المواد الدراسية.

وأوضح موافي، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، أن هذه المشكلة لا تخص طالبًا بعينه، بل يعاني منها آلاف الطلاب في مصر والدول العربية، خاصة مع ضغط الأسر ورغبة الأبناء في تحقيق مجموع مرتفع لدخول الكليات التي يحلمون بها.

وأشار إلى أن التوتر الزائد يفقد الطالب القدرة على التركيز ويشعره بأنه ينسى ما ذاكره، رغم أنه في الحقيقة يكون قد ذاكر بشكل جيد، لكن القلق يمنعه من استرجاع المعلومات.

وروى تجربة شخصية من فترة دراسته، موضحًا أنه كان من أوائل الثانوية العامة والتحق بكلية الطب، لكنه التقى لاحقًا بزميل دراسة أصبح من أنجح وأغنى الأشخاص في دفعتهم رغم أنه لم يكن الأول دراسيًا، في رسالة واضحة بأن التفوق الدراسي ليس الطريق الوحيد للنجاح.

وشدد موافي على أن النجاح الحقيقي لا يرتبط فقط بالمجموع أو الكلية، وإنما يعتمد على الاجتهاد والاستمرار وتطوير المهارات، ناصحًا الطلاب بضرورة المذاكرة بهدوء وتنظيم الوقت والابتعاد عن القلق والخوف، لأن الضغط النفسي الشديد قد يضيع مجهود سنوات، بينما المذاكرة بثقة وهدوء تساعد على تحقيق أفضل النتائج.