القاهرة في الصدارة.. ننشر المحافظات الأعلى والأقل إصابة بـ"كورونا" بعد بيان اليوم

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن المحافظات الأعلى والأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مجاهد، إن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تصدرت المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كوورنا حيث سجلت أعلى معدل إصابات حتى الآن.

وأوضح أن محافظات البحر الأحمر، ومطروح وجنوب سيناء سجلت أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأشار مجاهد، إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم بلغ 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة مجموعة من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.