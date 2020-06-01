كورونا في 24 ساعة| زيادة كبيرة بالوفيات وتعديل مواعيد الحظر وإضافة دواء الإيدز لعلاج المصابين

أضافت اللجنة العلمية بوزارة الصحة، أحد العقارات التي تستخدم في علاج مصابي "الإيدز" ضمن بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، الذي حدثته يوم السبت الماضي.

وبحسب بروتوكول العلاج الذي اطلع عليه مصراوي، أضافت اللجنة دواء "لوبينافير/ريتونافير" ومضاد لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، في علاج الحالات المتوسطة وشديدة الأعراض، على أن يكون داخل المستشفيات وتحت إشراف طبي مباشر.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.



الصحة تُضيف دواء "الإيدز" ضمن بروتوكول علاج مصابي كورونا

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