حدث ليلاً| أمطار تضرب الإسكندرية وكفر الشيخ.. وإصابات كورونا في العالم تتجاوز ٤ ملايين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

رياح وأمطار متوسطة تضرب الإسكندرية وكفر الشيخ (صور وفيديو)

تعرضت محافظتا الإسكندرية وكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى موجة من الطقس السيئ، صاحبها أمطار متوسطة ورياح شديدة.

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3 فرص للتقديم.. رسالة قاطعة من طارق شوقي بشأن تسليم الأبحاث

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة صوتية قاطعة لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين والإدارات والمديريات بشأن تسليم الأبحاث بديلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف شوقي، أن مشروعات البحث موضوع أبسط كثيرا مما صنعناها، ولكنه سلط الضوء على كثير من المشكلات التي تواجه المنظومة التعليمية، في حين أن الوزارة أصدرت تعليمات واضحة وصريحة.

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هل يرسب الطالب الذي لم يقدم مشروع البحث؟ التعليم توضح

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصير الطلاب الذين لم يتقدموا بمشروع البحث.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استبدال الامتحانات بشكلها التقليدي إلى مشروع بحث لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، وكذلك طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، الذين لم يأدوا الامتحانات إلكترونيًا.

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ما دلالات توجه مصر لمجلس الأمن بشأن مفاوضات سد النهضة؟ خبراء يجيبون

قالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن وزير الخارجية سامح شكري وجّه خطابًا إلى رئاسة مجلس الأمن، وتم تعميمه على أعضاء المجلس، بشأن تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي وتوقف مراحل المفاوضات، كأحد الخطوات التصعيدية من جانب القاهرة منذ اندلاع الأزمة في عام 2011.

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التعليم تخصص أرقام للإبلاغ عن مخالفات المشروعات البحثية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام الوزارة للدعم الفني والإبلاغ عن المخالفات لموضوع تسليم المشروعات:

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أديب يطالب الدولة بتطبيق إجراءات عنيفة لمواجهة كورونا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تعويل الدولة على وعي الشعب المصري في مواجهة أزمة كورونا لم يفيد، ووجدنا الناس يقيمون إفطار جماعي وزفة وينظمون مظاهرة للاحتفال بمتعافي من فيروس كورونا.

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عدد إصابات كورونا في العالم يتجاوز ٤ ملايين

أفاد موقع "وورلد أو ميترز"، بأن عدد الإصابات بوباء كوفيد-١٩ في العالم تجاوز ٤ ملايين حالة، بينهم أكثر من ٢٧٠ ألف وفاة.

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ترامب: كورونا سيختفي"حتى من دون لقاح"

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مجددا تأكيداته المتفائلة بأن فيروس كورونا "سينتهي" معتبرا أن هذا سيحدث، حتى من دون إنتاج لقاح مضاد له، حسبما أوردت شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

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