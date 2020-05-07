رئيس الوزراء: عودة 1100 مصري من الكويت خلال اليومين الماضيين

كتب- محمد غايات:



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التى تمس حياة المواطنين.



واستعرض الاجتماع، آخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس "كورونا" المستجد على الصعيدين المحلي والعالمي.



وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من جانب كافة أجهزة الدولة المعنية، لعودة العالقين المصريين فى الخارج، مشيداً بالتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية في هذا الصدد.



وأوضح مدبولي، أن اليومين الماضيين فقط شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطن مصري من الكويت، وهناك ترتيبات كثيرة يتم تنفيذها سواء بتجهيز أماكن العزل الصحي، أوتجهيز الفرق الطبية التي تشرف على هذه المجموعات في أماكن متفرقة، والإعاشة الكاملة لهم والتنقلات وغيرها من التجهيزات.



ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، الشكر لكافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التي أسهمت بجهود مضنية في هذا الملف؛ من أجل عودة أبنائنا العالقين في الخارج، مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليًا وطبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية على سرعة عودة جميع العالقين قبل عيد الفطر المبارك.



وقدم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، وتحرير سيناء، التي كانت منذ أيام، مجددًا التأكيد على أن القوات المسلحة ورجالها البواسل سيظلون درع مصر وحصنها الآمن على مر العصور في مواجهة أي مخاطر قد تحدق بالبلاد.



وشدد على التضامن الكامل من جانب أبناء الشعب المصري العظيم وكافة الوزارات والأجهزة الحكومية مع قواتنا المسلحة والشرطة المصرية في سبيل الدفاع عن أمن الوطن والمواطن، ودحر أي مخططات من شأنها زعزعة أمن الوطن واستقراره، مشيرًا إلى أن المحاولات الخسيسة من الفئات الضالة لن تثنينا عن مواصلة الجهد لبناء وطننا وصنع مستقبل أفضل لأبنائه.



كما تقدم رئيس الوزراء بخالص العزاء للقوات المسلحة ولأسر الشهداء، الذين استشهدوا في العمل الإرهابي الغادر منذ أيام في منطقة بئر العبد بسيناء.