التقديم يبدأ اليوم.. ننشر كراسة شروط حجز شقق دار مصر في 5 مدن

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كتب - محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إجراءات حجز شقق دار مصر في 5 مدن جديدة، اليوم الأحد، في 5 مدن هي (15 مايو - السادات - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة).

ونشرت الهيئة كراسة شروط الحجز على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

ويعتبر الطرح الجديد من شقق دار مصر هو الثاني خلال 2020، بعد أن قررت هيئة المجتمعات العمرانية طرح حجز الوحدات المتبقية من وحدات المرحلة الأولى والثانية من المشروع التي تم طرحهم خلال عامي 2014 و2015.

ويتم طرح 1061 شقة كاملة التشطيبات، للدورين (الأرضي- الأخير) فقط، حيث تتواجد الوحدات داخل كمبوند محاط بسور خرساني، مع إمكانية تنفيذ بوابات إلكترونية، كما يوجد شركة للصيانة ونظافة المشروع وكذلك أفراد أمن دائمين، وتتراوح مساحات الشقق من 115 وحتى 150 متر، كما تتكون الوحدات من 3 غرف ومطبخ وحمام.

وللتقديم في حجز شقق "دار مصر"؛ يتم سداد مبلغ جدية الحجز 50 ألف جنيه، و500 جنيه مصروفات إدارية في فروع بنك التعمير والإسكان، ثم التقديم بإيصال السداد على الموقع الإليكتروني المخصص لذلك (www.hbd–reservation.com).

ويتم ذلك خلال فترة فتح باب الحجز والتي تصل لشهر دون أي أفضلية بين الحاجزين، ثم تبدأ مرحلة مرجعة الأوراق وبيانات المتقدمين للحجز، لتبدأ بعدها المرحلة الأخيرة وهى الحجز بالأسبقية من خلال موقع الحجز الإلكتروني.