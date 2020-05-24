بالصور- انهيار عقار بالجيزة من 4 أدوار.. والحماية المدنية تتحرك
10:30 ص الأحد 24 مايو 2020
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كتب- أحمد مسعد:
تلقت محافظة الجيزة بلاغا، صباح اليوم الأحد، بشأن سقوط عقار مكون من أرضي و 4 أدوار بحارة الهنيدي من كورنيش النيل بحي شمال الجيزة.
وأكدت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك سرعة توجه أجهرة الحي والحماية المدنية.
وأشارت المحافظة إلى عدم وقوع ضحايا أو إصابات، وأن العقار خالٍ من السكان.
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