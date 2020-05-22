الحكومة تجيب.. هل تعود حركة الطيران بكافة المطارات تزامنا مع العيد؟

كتب- محمد غايات:



قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إعادة حركة الطيران بكافة المطارات بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، أمر غير صحيح.



وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة الطيران المدني والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.



وأوضحت الوزارة، أن قرار تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية مستمر وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تدابير مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وأكدت الوزارة، أنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.