إسكان النواب: إزالة فورية لمخالفات البناء المخالفة لاشتراطات التصالح

كتب- مصراوي:

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة على القضاء على ظاهرة النمو العشوائي والبناء المخالف، وجاء قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ليقضي على أزمة البناء المخالف، ووقف النمو العشوائي ويصحح أوضاع خاطئة ظلت لسنوات طويلة وذلك وفقًا لاشتراطات محددة، الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية.

وأشار حمودة، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن حديث الرئيس اليوم عن مخالفات البناء بمثابة الضوء الأخضر للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر على كافة المرافق والخدمات، ولهذا ستعقد اللجنة اجتماعا بعد العيد للوقوف على متابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

وأكد أن القانون سيطبق لفترة زمنية محددة ومن لم يقنن وضعه وفقًا لاشتراطات القانون سيكون عرضة لإزالة وحدته أو قطع المرافق أو ما شابه من الإجراءات التي سيتم تطبيقها عليه وذلك في حال إن كانت تنطبق عليه الاشتراطات وفي حال كونه من الحالات المستثناة من تطبيق القانون ستكون الإزالة الفورية للوحدة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن رئيس الجمهورية منذ أول يوم لتوليه المسئولية وهو حريص على تطوير العشوائيات ووقف النمو العشوائي والتصدي للتعديات، وهذا ما تم ترجمته في صورة تشريعات أو قرارات على أرض الواقع، خاصة وأن التعديات والبناء المخالف من الأمور التي تهدد الثروة العقارية وتؤثر على حجم شبكة المرافق والبنية التحتية، ولهذا سيتم تطبيق القانون بحزم وقوة حيال كل من تسول له نفسه البناء المخالف لمنع هذه الظاهرة نهائيًا.