الرقابة الإدارية: ضبط مدير إدارة رخص محلات دمياط برشوة

كتب- محمد سامي:

قالت هيئة الرقابة الإدارية، إنها ضبطت مدير إدارة رخص المحلات، وفني التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب احد العقارات مقابل قيامهما بعمل من أعمال وظيفتهما بإصدار خطاب لشركة توزيع الكهرباء يتضمن الموافقة على رفع الجهد الكهربائي للعقار الخاص بالمواطن، والسماح له بتركيب عدادات كهربائية ذات جهود عالية تمكنه من الاستخدام التجاري.

وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات. بحسب بيان.

كما واصلت الهيئة حملاتها بالتنسيق مع مديريتي الصحة، والتموين بمحافظة الغربية لمتابعة وإحكام الرقابة على الاتجار بالأدوية والمستلزمات الطبية التي يتم تصنيعها دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ولا تستوفى معايير الامان بما يشكل خطورة على صحة وحياة المواطنين نتيجة استخدام خامات ومستلزمات إنتاج مغشوشة، ومن أمثلة ذلك ضبط مصنع يزاول نشاطه بمدينة طنطا يختص بتصنيع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وبه حوالى 29 ألف عبوة مستحضرات تجميل، وعدد من براميل الجلسرين والكيماويات منتهية الصلاحية ومجهولة مصدر الإنتاج غير مطابقة للمواصفات يتم استخدامها في عمليات التصنيع.

وبلغت قيمة المضبوط حوالي ٤,٥ مليون جنيه.

واتُخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وحيال مرتكبيها. بحسب البيان.

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