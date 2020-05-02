حدث في 8 ساعات| أكثر المحافظات إصابة بـ"كورونا".. ومواعيد جديدة لإغلاق المحلات والمولات
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان أكثر المحافظات إصابة بكورونا، ومواعيد جديدة للإغلاق اليومي للمحلات والمطاعم والمولات بعد كورونا، ومواعيد القضاء على الفواتير الخاطئة نهاية 2020، بالإضافة إلى هزة أرضية.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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