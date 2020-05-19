"السياحة" تكشف تفاصيل الرسالة التحذيرية للمواطنين بشأن التعامل مع الفنادق

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، تفاصيل الرسالة التحذيرية التي وجهتها الوزارة، للمواطنين وشركات السياحة بشأن الفنادق، عقب قرار إعادة التشغيل وفقا للاشتراطات العامة العامة في ظل جائحة فيروس كورنا.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن الوزارة حذرت المواطنين وشركات السياحة، بضرورة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها حفاظا على الجميع من فيروس كورونا.

وأكد المصدر، أن الهدف من الرسالة هو الحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين في الفنادق من فيروس كورونا، للحد من انتشاره، مشددًا على أن من يخالف التعليمات سيتم التعامل معه بحسم وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن توقيت الرسالة جاء بالتزامن مع دخول عيد الفطر المبارك والذي يشهد تزايدًا من المواطنين الذين يفضلون قضاء إجازتهم بعيدا عن الضغوط الحياتية والبحث عن الهدوء.

وأعلنت وزارة السياحة، تسلم نحو 18 فندقًا بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وشهدت الأيام الأربعة الماضية، قيام عدد من لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، بتفتيش ومراجعة 27 فندقا في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح.

وأسفرت نتائج الفحص عن أن 9 من 16 فندقا بمحافظة البحر الأحمر، وفندقين من أربعة فنادق بمطروح، و٧ فنادق بمحافظة جنوب سيناء، استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء.