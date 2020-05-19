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حدث في 8 ساعات| قرار بشأن الحجر الصحي للعائدين من الخارج والبحوث الفلكية تعلن أول أيام العيد

07:51 م الثلاثاء 19 مايو 2020
حدث في 8 ساعات| قرار بشأن الحجر الصحي للعائدين من الخارج والبحوث الفلكية تعلن أول أيام العيد

المعهد القومي للبحوث الفلكية

محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا، وإعلان البحوث الفلكية، موعد أول أيام عيد الفطر، وإعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، القرارات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة " كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتباراً من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يوماً.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

المعهد القومي للبحوث الفلكية السيسي مصطفى مدبولي الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

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