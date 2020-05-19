حدث في 8 ساعات| قرار بشأن الحجر الصحي للعائدين من الخارج والبحوث الفلكية تعلن أول أيام العيد
محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا، وإعلان البحوث الفلكية، موعد أول أيام عيد الفطر، وإعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، القرارات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة " كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتباراً من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يوماً.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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