بالأسعار وأماكن البيع.. الزراعة تطرح اليوم كعك وبسكوت العيد

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كتب- أحمد مسعد :

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كافة مستلزمات كعك وبسكوت عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى مستلزمات الخصر والفاكهة بمنافذ الوزارة.

وقال المهندس أحمد فتحي مدير عام التسويق بالوزارة إن المنافذ طرحت اليوم كافة أنواع الكعك والبسكوت بأسعار اقل من مثليتها بـ30%، مشيرا إلي تقديم منتجات بجودة عالية وأفضل خدمة.

وأضاف فتحي في تصريح خاص لمصراوي: بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نطرح منتجات الوزارة بالمنافذ الثابتة والمتحركة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لافتا إلي أن المنتجات ناتج تعاون مشترك بين معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية ومشروع التغذية المدرسية.

وتابع: كافة المنتجات تم إعدادها تحت إشراف مجموعة مميزة من الباحثين، باستخدام السمن البلدي.

وأوضح أن الوزارة تمتلك منافذ متنقلة وثابتة لبيع منتجات عيد الفطر، تشمل القاهرة والجيزة وسيناء وخاصة منافذ الدقي والمعادي وحلوان والتبين و١٥ مايو والقناطر الخيرية ونويبع والطور ودهب وأبو زنيمة، بينما المنافذ المتنقلة سيتم توجيهها بالتنسيق مع القرى والمحافظات.

وحول أسعار المنتجات، قال إن علبة الكعك السادة ستباع بـ70 جنيها، بينما تأتي علبة الكعك باللبن بـ75 جنيها، أما الكعك بالمكسرات فسيباع بـ110 جنيهات، والبسكويت بالبرتقال بـ70 جنيها، وبسكويت النشادربـ65جنيها، والبيتي فور السادة بـ90جنيها، أما الكوكيز فيصل سعره لـ85 جنيها، ومعمول العجوة بـ55جنيها.

كما تعرض المنافذ عرض خاص للمواطنين علبة 2كيلو تحتوي علي كل ما سبق بسعر 150جنيها.​