حذرت الخارجية الروسية من أن سياسات الدول الغربية في المجال النووي تمس المصالح الأساسية لروسيا، وتهدد بإشعال نزاع مسلح مباشر بين القوى النووية الكبرى في العالم.

وقال أندريه بيلوسوف رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: "في ظل الأزمة الراهنة تتواصل الأعمال التصعيدية على طول المحور الروسي الغربي، مما ينتهك المصالح الأساسية لبلادنا ويُهدد بالانزلاق نحو صراع مسلح مباشر بين القوى النووية".

وحذّر من أن الدول الغربية "انخرطت في لعبة بالغة الخطورة"، مضيفا: "أود أن أشير إلى أن الثلاثي النووي الغربي يتصرف بما يخالف التفاهمات والاتفاقيات المنصوص عليها في البيان المشترك لقادة الدول الخمس النووية حول منع الحرب النووية وسباق التسلح الصادر في 3 يناير 2022".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يتبنون سياسة السلام من خلال القوة في مجال الاستقرار الاستراتيجي وهذا يعني عمليًا أن الدول الغربية تسعى إلى تحقيق تفوق عسكري حاسم على منافسيها، وتحديدا روسيا والصين.

واختتم بالقول: "تسعى هذه الدول إلى تكييف أسلحتها النووية وغيرها من الأدوات الاستراتيجية لتحقيق هذه الأهداف".

ومن المقرر عقد المؤتمر الحادي عشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT في نيويورك بين 27 أبريل و22 مايو، وفقا لروسيا اليوم.