الخارجية الروسية: العالم ينزلق نحو نزاع مباشر بين القوى النووية الكبرى

كتب : وكالات

08:46 ص 26/04/2026

وزارة الخارجية الروسية

حذرت الخارجية الروسية من أن سياسات الدول الغربية في المجال النووي تمس المصالح الأساسية لروسيا، وتهدد بإشعال نزاع مسلح مباشر بين القوى النووية الكبرى في العالم.

وقال أندريه بيلوسوف رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: "في ظل الأزمة الراهنة تتواصل الأعمال التصعيدية على طول المحور الروسي الغربي، مما ينتهك المصالح الأساسية لبلادنا ويُهدد بالانزلاق نحو صراع مسلح مباشر بين القوى النووية".

وحذّر من أن الدول الغربية "انخرطت في لعبة بالغة الخطورة"، مضيفا: "أود أن أشير إلى أن الثلاثي النووي الغربي يتصرف بما يخالف التفاهمات والاتفاقيات المنصوص عليها في البيان المشترك لقادة الدول الخمس النووية حول منع الحرب النووية وسباق التسلح الصادر في 3 يناير 2022".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يتبنون سياسة السلام من خلال القوة في مجال الاستقرار الاستراتيجي وهذا يعني عمليًا أن الدول الغربية تسعى إلى تحقيق تفوق عسكري حاسم على منافسيها، وتحديدا روسيا والصين.

واختتم بالقول: "تسعى هذه الدول إلى تكييف أسلحتها النووية وغيرها من الأدوات الاستراتيجية لتحقيق هذه الأهداف".

ومن المقرر عقد المؤتمر الحادي عشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT في نيويورك بين 27 أبريل و22 مايو، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حادث بطله "ترزي".. ماذا حدث أعلى كوبري قصر النيل؟
حوادث وقضايا

حادث بطله "ترزي".. ماذا حدث أعلى كوبري قصر النيل؟
نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر: يحتاج للدعاء
زووم

نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر: يحتاج للدعاء
من هي الطفلة التي ظهرت مع فتوح في احتفاله بالفوز على بيراميدز؟
مصراوي ستوري

من هي الطفلة التي ظهرت مع فتوح في احتفاله بالفوز على بيراميدز؟
سعر الذهب اليوم في مصر يعود الانخفاض ببداية تعاملات الأحد
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود الانخفاض ببداية تعاملات الأحد
الخارجية الروسية: العالم ينزلق نحو نزاع مباشر بين القوى النووية الكبرى
شئون عربية و دولية

الخارجية الروسية: العالم ينزلق نحو نزاع مباشر بين القوى النووية الكبرى

