نقل الكهرباء: توقيع عقد مشروع توسيع محطة محولات الكوم الأحمر بجهد 66/11 ك.ف

(مصراوي):



وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع الاتحاد المكون من شركتي (Shandong Taikai & Giza Systems)، لتنفيذ مشروع توسيع محطة محولات الكوم الأحمر، جهد 66/11 ك.ف التابعة لمنطقة كهرباء مصر الوسطى، استمرارًا لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية للنقل.

وأوضحت مشالي في تصريحات لها، أن العقد يتضمن توسيع محطة محولات الكوم الأحمر جهد 66/11 ك.ف بمهمات جهد 220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS).

وأضافت أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالي 148 مليون جنيه مصري، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 12 شهرًا.

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