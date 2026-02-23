إعلان

مدبولي يتابع مُستجدات تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي

كتب : محمد سامي

01:17 م 23/02/2026

مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعٍ عقده اليوم، مُستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة العماد القابضة، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، عضو مجلس إدارة شركة العماد القابضة، و عبد الله الساهي، العضو المنتدب في شركة "مُدن القابضة"، وعددا من المسئولين.

وفي مُستهل الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور من مسئولي الشركات المساهمة في تنفيذ مشروع "رأس الحكمة"، متوجهاً لهم بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتساقاً مع الحرص على مُتابعة آخر مُستجدات تنفيذ هذا المشروع التنموي، بصورة دورية، في إطار الاهتمام بمُضي خُطى التنفيذ وفق البرامج الزمنية المُقررة، لكونه يُمثل بؤرة تنموية جديدة في منطقة الساحل الشمالي الواعدة.

بدوره، قدم جاسم الزعابي، شرحاً حول أهم مشروعات البنية التحتية التي تتم حالياً في المشروع، مُشيراً إلى أن لديهم حالياً آلاف العمال في مواقع العمل المختلفة بالمشروع، كما شرح أيضاً ما يتم في مُكونات المشروع المُختلفة، سواء ما يتعلق بالمنطقة الصناعية، أو المشروعات الفندقية، أو الخدمية وغيرها.

كما استعرض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة العماد القابضة، المُخطط العام لمشروع "رأس الحكمة" ومُكوناته، من خلال الإشارة إلى المساحات البنائية المخصصة للاستخدام السكني، وكذا المُخصصة لإقامة الغرف الفندقية، والمناطق التجارية، والمطاعم، والأنشطة الترفيهية المختلفة، وكذا فرص الاستفادة من المقومات الواعدة بهذه المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي رأس الحكمة الساحل الشمالي مجلس الوزراء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذيرات الأرصاد تحرك المنوفية.. استعدادات مكثفة لمواجهة الطقس السيئ
أخبار المحافظات

تحذيرات الأرصاد تحرك المنوفية.. استعدادات مكثفة لمواجهة الطقس السيئ
حالة الطقس السيىء.. "تغير المناخ" يوجه نصائح للمزارعين
أخبار مصر

حالة الطقس السيىء.. "تغير المناخ" يوجه نصائح للمزارعين
د. إيناس شلتوت تحذر: إذا سجل السكر هذه الأرقام.. اكسر صيامك ولا تنتظر أذان
فيديوهات رمضان

د. إيناس شلتوت تحذر: إذا سجل السكر هذه الأرقام.. اكسر صيامك ولا تنتظر أذان
تركي آل الشيخ ينشر صورة نادرة للهضبة وعمرو مصطفى وحمادة إسماعيل
دراما و تليفزيون

تركي آل الشيخ ينشر صورة نادرة للهضبة وعمرو مصطفى وحمادة إسماعيل
بالرقم القومي.. كيف تستعلم عن الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
اقتصاد

بالرقم القومي.. كيف تستعلم عن الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"