الأفضل منذ 2014.. جواز السفر المصري يقفز 5 مراكز عالميًا

حقق جواز السفر المصري قفزة نوعية في تصنيف Henley Passport Index، صاعدًا إلى المركز 81 عالميًا لشهر يناير 2026، وهو أفضل ترتيب له منذ 12 عامًا، وفقًا لشركة Henley & Partners الاستشارية الرائدة في مجال التنقل العالمي والسفر.

وارتفع ترتيب مصر من المرتبة الـ90 عالميًا في 2025 إلى المركز 81، وهو أفضل ترتيب منذ عام 2014، بحسب مؤشر التنقل العالمي.

يسمح الجواز المصري الآن بدخول 50 وجهة سياحية بدون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول، أغلبها دول في أفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية والدول الجزرية في الكاريبي.

اتفاقيات جديدة

التقدم الذي حققه جواز السفر المصري يمثل تطورا، إذ كان الجواز يتيح دخول 45 وجهة في العام الماضي، مما يعكس تحسنًا بنسبة 11%. ويعتمد التصنيف على بيانات جمعية النقل الجوي الدولية (IATA)، حيث تتصدر سنغافورة القائمة بـ195 وجهة، تليها دول أوروبية متقدمة.

يعود الانتعاش إلى اتفاقيات جديدة مع دول مثل الصين وروسيا، بعد تراجع الترتيب إلى أكثر من 100 في السنوات الأخيرة، مقارنة بأعلى مستوى سابق في 2014 (78-80). ويبرز هذا التقدم جهود مصر الدبلوماسية لتوسيع الإعفاءات التأشيرية وتعزيز الحركة السياحية والتجارية.

سنغافورة تتصدر القائمة

وتصدرت سنغافورة الترتيب العالمي لأقوى جوازات السفر في العالم للعام الثالث على التوالي، حيث يتيح لحامله السفر إلى 192 وجهة حول العالم بدون تأشيرة. بينما كانت المنافسة قوية بين الجارتين اليابان وكوريا الجنوبية، اللتين احتلتا المرتبة الثانية عالميًا مع 187 وجهة بدون تأشيرة.

وعربيًا، جاء جواز السفر الإماراتي في المرتبة الأولى عربيًا، واحتل المرتبة الثالثة عالميًا بالشراكة مع السويد، مع 186 وجهة يمكن السفر إليها بدون تأشيرة.

ولا يحتسب ترتيب "Henley & Partners" التكرارات مراكز منفصلة، إذ ضمت المراكز العشرة الأولى في القائمة 38 دولة مع تكرارات في كافة المراكز باستثناء المركزين الأول والعاشر – والذي كان من نصيب الولايات المتحدة. وكان المركز الرابع وحده يضم 12 دولة، جميعها بنفس قوة جواز السفر.