إعلان

تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة.. تفاصيل الاستفادة

كتب : محمد نصار

12:36 م 23/02/2026 تعديل في 01:10 م

الدكتور إبراهيم صابر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جميع الأحياء في مناطق المحافظة الأربع، بضرورة التوسع في تطبيق التيسيرات الجديدة على تراخيص المحال العامة.

وبحسب منشور، حصل مصراوي على نسخة منه، فقد تقرر قبول طلبات ترخيص المحال العامة بموجب صورة الرقم القومي وصورة عقد الملكية أو عقد الإيجار الخاص بالمحل فقط.

كما تقرر تخفيض رسوم الترخيص بنسبة 50% حتى تاريخ 14/6/2026، وعلى أصحاب ومديري المحلات سرعة التقدم للحصول على التراخيص اللازمة، والاستفادة من التيسيرات الجديدة الممنوحة لهم، قبل انتهاء المهلة المحددة.

وشددت التعليمات، على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحلات التي تزاول النشاط بدون ترخيص.

كان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قد عقد أمس الأحد، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المحافظة ورؤساء الأحياء من أجل التأكيد على أهمية التسهيل على المواطنين فيما يتعلق بإجراءات استخراج تراخيص المحال العامة.

اقرأ أيضًا:

محافظ القاهرة: تحسين تجربة السياح أولوية خلال الفترة المقبلة

محافظ القاهرة: تخفيض 50% من رسوم ترخيص المحلات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم صابر المحلات التجارية رسوم تراخيص

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالرقم القومي.. كيف تستعلم عن الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
اقتصاد

بالرقم القومي.. كيف تستعلم عن الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
اقتصاد

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
د. إيناس شلتوت تحذر: إذا سجل السكر هذه الأرقام.. اكسر صيامك ولا تنتظر أذان
فيديوهات رمضان

د. إيناس شلتوت تحذر: إذا سجل السكر هذه الأرقام.. اكسر صيامك ولا تنتظر أذان
منها حكم تذوق الطعام.. 4 أحكام تهم المرأة في رمضان
جنة الصائم

منها حكم تذوق الطعام.. 4 أحكام تهم المرأة في رمضان

تحذيرات الأرصاد تحرك المنوفية.. استعدادات مكثفة لمواجهة الطقس السيئ
أخبار المحافظات

تحذيرات الأرصاد تحرك المنوفية.. استعدادات مكثفة لمواجهة الطقس السيئ

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"