الصحفيين: تعافي اثنين من المصابين بـ"كورونا".. وإصابة 4 آخرين

(مصراوي):

قال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة الصحفيين، إن المسحة الأخيرة لحالتين من الزملاء الصحفيين المصابين بفيروس "كورونا"، المستجد، ثبت سلبيتها، بعد 14 يوم عزل، وتعافيا، بعد تقديم كامل الدعم الطبي لهما.

وأضاف عبدالمجيد، أن الزميل النقابي اتصل بشكل مباشر برئيس اللجنة في الرابعة فجر الخميس 30 أبريل، وكان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة "39"، وآلام حادة في الجسم، واحتقان شديد، وعلى الفور تواصل مع غرفة مجلس الوزراء، التي تواصلت مع إسعاف طوارئ كورونا، وذهبت سيارة الخامسة فجرًا، نقلته إلى مستشفى حميات إمبابة، حيث أجريت له الآشعة والتحاليل والمسحة التي ثبت إيجابيتها، وبعد 14 يوم حجر، تأكد التعافي وسلبية المسحة الأخيرة، السبت 16 مايو.

موضحًا أن الحالة الأخرى لزميل مراسل، تم التواصل مع غرفة مجلس الوزراء، والجهات المعنية بوزارة الصحة، ومع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا ومتابعة للزميل الذي خضع للحجر الصحي، تحت متابعة طبية، وأجريت له مسحتان، بعد 14 يومًا من الحجر ثبت سلبيتهما، الحمد لله، آخرهما نتيجتها ظهرت مساء السبت 16 مايو.

وتوجه أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بالشكر لغرفة استغاثات مجلس الوزراء، وللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، للاهتمام الكبير بحالة الزميل، وللدكتور ماهر الجرحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة لتعاونه الإيجابي، وتقديم الدعم الطبي للزملاء وأسرهم.

وقال: "للأسف الشديد، ثبت إيجابية إصابة 4 زملاء جدد، تم تقديم الدعم الطبي لهم، وهم الآن في عزل صحي، ثلاثة حالتهم مستقرة، والرابع في عناية مركزة كونه يعاني منذ سنوات من فشل كلوي يخضعه لثلاث جلسات غسيل أسبوعيًا".

وتابع: "أناشد الزملاء اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامات، وعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى".

ودعا قيادات الصحف لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية، وضرورة التزام المؤسسات الصحفية، المخالفة، لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2020، بشأن منح إجازة استثنائية، لكل من يعاني أمراضًا مزمنة (سكر/ ضغط/ أمراض الكلى/ أمراض الكبد / أمراض القلب/ الأورام)، والسيدات اللاتي، ترعى طفلًا أو أكثر، يقل سنه عن 12 عامًا، حفاظًا على سلامة الزميلات، وحماية أطفالهن.