وصول 3 أفواج عائدين من الكويت إلى جامعة القاهرة لقضاء فترة الحجر الصحي

كتب- محمد عبدالناصر:

وصلت إلى مدينة طلاب جامعة القاهرة بالجيزة، مساء أمس السبت، الأفواج الـ 14 و 15 و 16 من المصريين العائدين من الخارج، لقضاء فترة الحجر الصحي الاحتياطي لهم لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل عدد الأفواج التي استقبلتها المدينة الطلابية بجامعة القاهرة حتى الآن 16 فوجًا تضم 2800 مصري من العائدين من الكويت.

وكان في استقبال أفواج العائدين، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بحسب بيان، والذي حرص على الاطمئنان على حسن استقبال جميع العائدين، وتسكينهم، وتوفير كميات كبيرة لهم من المأكولات والمشروبات.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت، وجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لجميع العائدين، وتحويل 4 سيدات حوامل لمستشفى قصر العيني لتلقي الرعاية الشاملة، كما وجه بزيادة أعداد الأطباء وأفراد التمريض للإقامة بالمدينة الجامعية، وسحب العينات، وإجراء الفحوصات الكاملة وتلقي الرعاية المناسبة لجميع العائدين، حيث جهزت جامعة القاهرة عيادة متكاملة تعمل على مدار الساعة، وصيدلية مناسبة، وسيارة إسعاف مجهزة، وحقائب إسعافات أولية بكل طابق من مباني المدينة الجامعية، وذلك بدعم كامل من المستشفيات الجامعية.