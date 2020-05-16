أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

ما هي الأنشطة المحظورة في مطروح خلال العيد؟

02:12 ص السبت 16 مايو 2020
ما هي الأنشطة المحظورة في مطروح خلال العيد؟

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

كتب - يوسف عفيفي:

كشف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن الأنشطة والمناطق المحظورة في المحافظة خلال الفترة المقبلة خاصة فترة عيد الفطر المبارك.

وأوضح المحافظ في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم، أن المحافظة اتخذت نفس الاجراءات التي جرت في شم النسيم وتعميمها على جميع المسئولين بالمحافظة والفنادق والقرى والمنتجعات السياحية، مع التشديد على الالتزام بها واتخاذ اجراءات صارمة ضد المخالفين.

وأشار إلى حظر استخدام البحر والشواطئ وحمامات السباحة سواء في القرى أو الشواطئ، بجانب حظر الحدائق العامة والتجمعات والحفلات، بالإضافة إلى منع دخول الباصات والرحلات الجماعية للمحافظة في ال5 مداخل الموجودة.

وعن دخول الزائرين لذويهم، قال شعيب، من يريد زيارة أهله وقضاء إجازة العيد معهم، يجب أن يلتزم أولا بالضوابط والاجراءات الاحترازية.

وأكد اتباع تعليمات وزير السياحة وتعميمها على جميع الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية، والتأكد من تطبيق تشغيل الفنادق بنسبة 25% مع التأكيد على التباعد في المطاعم والترابيزات عن بعضها وجار المرور على القرى والفنادق للتأكد من تطبيق تلك الاجراءات بهدف تقليل فيروس كورونا.

مرسي مطروح خالد شعيب عيد الفطر اجراءات احترازية

الخبر التالى:

السياحة: 10 فنادق تستعد لاستقبال النزلاء بعد استيفاء الشروط

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11228

    عدد المصابين

  • 2799

    عدد المتعافين

  • 592

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4444670

    عدد المصابين

  • 1588858

    عدد المتعافين

  • 302493

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان