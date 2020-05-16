ما هي الأنشطة المحظورة في مطروح خلال العيد؟

كتب - يوسف عفيفي:

كشف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن الأنشطة والمناطق المحظورة في المحافظة خلال الفترة المقبلة خاصة فترة عيد الفطر المبارك.

وأوضح المحافظ في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم، أن المحافظة اتخذت نفس الاجراءات التي جرت في شم النسيم وتعميمها على جميع المسئولين بالمحافظة والفنادق والقرى والمنتجعات السياحية، مع التشديد على الالتزام بها واتخاذ اجراءات صارمة ضد المخالفين.

وأشار إلى حظر استخدام البحر والشواطئ وحمامات السباحة سواء في القرى أو الشواطئ، بجانب حظر الحدائق العامة والتجمعات والحفلات، بالإضافة إلى منع دخول الباصات والرحلات الجماعية للمحافظة في ال5 مداخل الموجودة.

وعن دخول الزائرين لذويهم، قال شعيب، من يريد زيارة أهله وقضاء إجازة العيد معهم، يجب أن يلتزم أولا بالضوابط والاجراءات الاحترازية.

وأكد اتباع تعليمات وزير السياحة وتعميمها على جميع الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية، والتأكد من تطبيق تشغيل الفنادق بنسبة 25% مع التأكيد على التباعد في المطاعم والترابيزات عن بعضها وجار المرور على القرى والفنادق للتأكد من تطبيق تلك الاجراءات بهدف تقليل فيروس كورونا.