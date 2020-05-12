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بحضور 30 مصل.. قنوات "المتحدة" تنقل صلاتي الفجر والتهجد من مسجد الفتاح العليم غدا

09:46 م الثلاثاء 12 مايو 2020
بحضور 30 مصل.. قنوات "المتحدة" تنقل صلاتي الفجر والتهجد من مسجد الفتاح العليم غدا

مسجد الفتاح العليم

كتب - مصطفى علي:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نقل صلاتي التهجد، يوميا في العشر الأواخر من رمضان، من مسجد الفتاح العليم على قناتي "مصر قرآن كريم " و"الناس "، منتصف الليل وحتى الثانية صباحا.

وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، إن شعائر صلاة الفجر سيتم نقلها أيضا من الفتاح العليم في قنوات " دي إم سي وـون والحياة وسي بي سي "، وفقا لقرار مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسي.

وأكد أنه سيتم ذلك وفقا للإرشادات الصحية المتبعة، وأن الصلاة ستقام بالمسجد بعدد محدود جدا من العاملين لا يتجاوز ٣٠ مصلٍ، و وفقا لإجراءات التباعد الاجتماعي.

مسجد الفتاح العليم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية صلاة التهجد صلاة التراويح

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