أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

بالصور- وفاة شخص وإصابة آخر في انهيار عقار بباب الشعرية

12:27 ص الإثنين 11 مايو 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد نصار:

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا مساء اليوم بانهيار عقار بشارع علوة فارس بحي باب الشعرية وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالحي والحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث حيث تبين انهيار العقار بالكامل وهو مكون من أرضي و5 طوابق عبارة عن ورش أحذية مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم .

وقرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

كما وجه محافظ القاهرة، مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار .

باب الشعرية انهيار عقار

الخبر التالى:

سؤال برلماني للحكومة عن ضوابط التعايش مع "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9400

    عدد المصابين

  • 2075

    عدد المتعافين

  • 525

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4081970

    عدد المصابين

  • 1395197

    عدد المتعافين

  • 281313

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"كواشف تحليل حامض نووي".. مصر تتسلم مستلزمات طبية من الصين للمرة الثانية