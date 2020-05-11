بالصور- وفاة شخص وإصابة آخر في انهيار عقار بباب الشعرية

كتب- محمد نصار:



تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا مساء اليوم بانهيار عقار بشارع علوة فارس بحي باب الشعرية وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالحي والحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث حيث تبين انهيار العقار بالكامل وهو مكون من أرضي و5 طوابق عبارة عن ورش أحذية مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم .



وقرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار.



وأكد محافظ القاهرة، ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.



كما وجه محافظ القاهرة، مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار .