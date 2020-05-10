رئيس جامعة القاهرة: منح الاعتماد الدولي لمعملين لفحص الأغذية والمياه كيميائيا بكلية الزراعة

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كتب - هاني رجب:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المجلس الوطني للاعتماد إيجاك EGAC - التابع لوزارة التجارة والصناعة - أعلن منح الاعتماد الدولي لمعامل الكيمياء بمجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة، حيث تم اعتماد معملين لفحص الأغذية والمياه كيميائيا بالكلية طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، في بيان اليوم، أنه بعد اعتماد المعملين أصبح عدد المعامل المعتمدة دوليًا بمجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة، 5 معامل حتى الآن.

من جانبه قال الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة، إنه تم منح الاعتماد الدولي لمعامل الكيمياء بمجمع المعامل البحثية في تقدير 4 أنواع من السموم الفطرية (الافلاتوكسين) وهي B1, B2, G1, G2 باستخدام جهاز LC-MS-MS والذي يعتبر من أحدث الأجهزة على مستوى العالم، بالإضافة إلى اعتماد 9 أنواع من العناصر الثقيلة (كروميوم - كادميوم - رصاص - نحاس - نيكل - سيلينيوم - حديد - منجنيز - زنك) على جهاز ICP-OES.

وأشار عميد كلية الزراعة، إلى أن الأغذية قد تصاب بأنواع مختلفة من العفن الذي يفرز المواد العضوية التي غالبا قد تكون سامة للإنسان والحيوان وتسمى السموم الفطرية والتي تتكون بسبب سوء التخزين في أجواء مناخية حارة ومعدلات رطوبة مرتفعة في منتجات عدة.