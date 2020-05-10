في جولة مفاجئة.. إغلاق مكتبة تبيع أبحاث الطلاب في الحوامدية (صور)

في جولة مفاجئة.. إغلاق مكتبة تبيع أبحاث الطلاب في الحوامدية (صور)
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كتب- حاتم أبو النور:
أعلنت الإدارة التعليمية بالحوامدية وإدارة أبوالنمرس التعليمية، تنفيذ جولة تفقدية على عدد من المدارس، في اليوم الأول لتسليم أبحاث الطلاب، بالإضافة إلى التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" وضرورة ارتداء القفازين والكمامة والتعقيم المستمر.
وعلى هامش الجولة، تم إغلاق مكتبة في الحوامدية، كانت تبيع القوالب البحثية لأولياء أمور الطلبة، مقابل مبالغ مالية.
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